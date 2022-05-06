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СК попросил заочно арестовать журналиста Невзорова

14:57
  • пятница
  • 06 мая 2022

Ранее его объявили в международный розыск

Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать журналиста Александра Невзорова (признан в России СМИ-иноагентом), передает РИА "Новости".
В России может появиться единый реестр иноагентов

"Следствие обратилось в суд с ходатайством о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Невзорова. Судебное заседание состоится сегодня", - сообщил собеседник агентства.

Ранее журналиста объявили в международный розыск в связи с уголовным делом о распространении фейков о ВС России.

Прежде Невзоров был внесен в реестр СМИ-иноагентов. В настоящее время он находится за границей, а точнее, как сообщила его жена, в Израиле.

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Александр Невзоров
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