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Москвичи могут принять участие в сборе историй о памятниках Великой Отечественной войны

15:25
  • пятница
  • 06 мая 2022

Прислать историю может любой желающий

В рамках проекта "Книга памятников-героев Москвы" в столице проходит сбор историй о домах и монументах, переживших Великую Отечественную войну или воздвигнутых в честь Победы. Об этом в пятницу, 6 мая, рассказали в пресс-службе городского департамента культурного наследия.
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В столице продолжается сбор историй о памятниках-героях. Многие культурные учреждения и жители Москвы уже прислали свои уникальные истории о домах и монументах, переживших Великую Отечественную войну или воздвигнутых в честь Победы. Каждая история публикуется на сайте проекта.

Прислать свою историю может любой желающий. Для этого нужно заполнить форму на сайте памятники-герои.рф.

Проект "Книга памятников-героев Москвы" был запущен столичным департаментом культурного наследия в прошлом году к 80-летию с начала Битвы за Москву. Главная цель — с помощью жителей создать Книгу памяти, куда войдут истории и фотографии московских зданий, судьба которых связана с Великой Отечественной войной. Это могут быть истории зданий, переживших бомбардировки, домов, где жили герои войны, а также памятников известным военным деятелям и знаковым датам.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что три года назад был запущен проект "Москва – с заботой об истории", чтобы помочь москвичам сохранить семейные архивы: фронтовые письма, фотографии, ордена и медали, военные гимнастерки и другие вещи своих дедов и прадедов-фронтовиков.

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