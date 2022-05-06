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Площадь пожара в пригороде Абакана превысила 200 гектаров

15:06
  • пятница
  • 06 мая 2022

Известно о двоих пострадавших

Огонь охватил более 200 гектаров в пригороде Абакана. В результате пожара в районе дачных обществ "Южное" и "Саяны" пострадали два человека.

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"Площадь выросла до 225 гектаров. Тушат с вертолета, привлечен пожарный поезд. Число пострадавших увеличилось до двух, госпитализированы. Эвакуированы 12 человек", - сообщили в ГУМЧС по Хакасии

Ранее сообщалось о пожаре на площади в 10 тысяч квадратных метров в садовом товариществе в Абакане в районе горы Самохвал. По данным МЧС, огонь охватил 30 строений, пострадала женщина, передает РИА Новости.

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