Площадь пожара в пригороде Абакана превысила 200 гектаров

Известно о двоих пострадавших

Огонь охватил более 200 гектаров в пригороде Абакана. В результате пожара в районе дачных обществ "Южное" и "Саяны" пострадали два человека.

"Площадь выросла до 225 гектаров. Тушат с вертолета, привлечен пожарный поезд. Число пострадавших увеличилось до двух, госпитализированы. Эвакуированы 12 человек", - сообщили в ГУМЧС по Хакасии

Ранее сообщалось о пожаре на площади в 10 тысяч квадратных метров в садовом товариществе в Абакане в районе горы Самохвал. По данным МЧС, огонь охватил 30 строений, пострадала женщина, передает РИА Новости.

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