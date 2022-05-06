Назначен посол ДНР в России

В феврале Россия признала независимость республик Донбасса

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил посла в России, говорится в сообщении на сайте руководителя ДНР.

"Назначить Макееву Ольгу Александровну чрезвычайным и полномочным послом Донецкой Народной Республики в Российской Федерации", - сказано в документе.

В феврале Россия признала независимость республик Донбасса, были заключены договоры о дружбе и сотрудничестве.

24 февраля Владимир Путин о начале специальной военной операции, среди целей которой - защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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