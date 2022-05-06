Хорватия отказалась поддержать запрет на поставки нефтепродуктов из России

Загреб требует исключить эти меры из нового пакета санкций
Хорватия требует исключения из обсуждаемого пакета санкций ЕС на поставки нефтепродуктов из России. Об этом в пятницу, 6 мая, рассказали осведомленные источники.
Как сообщает Vecernji list, нефтеперерабатывающий завод INA в хорватском городе Риека оптимизирован для использования в производственном цикле вакуумного газойля, а его источники на рынке ограничены.
С учетом этого предприятие INA выступает за дальнейшие закупки этого сырья у России, сообщают источники интернет-издания.
Комментарии официальных представителей власти Хорватии по этому вопросу не поступали.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует запретить импорт всей российской нефти — как сырой, так и очищенной. Официально новый, шестой, пакет антироссийских рестрикций будет представлен в течение недели.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"