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Хорватия отказалась поддержать запрет на поставки нефтепродуктов из России

15:43
  • пятница
  • 06 мая 2022

Загреб требует исключить эти меры из нового пакета санкций

Хорватия требует исключения из обсуждаемого пакета санкций ЕС на поставки нефтепродуктов из России. Об этом в пятницу, 6 мая, рассказали осведомленные источники.
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Как сообщает Vecernji list, нефтеперерабатывающий завод INA в хорватском городе Риека оптимизирован для использования в производственном цикле вакуумного газойля, а его источники на рынке ограничены.

С учетом этого предприятие INA выступает за дальнейшие закупки этого сырья у России, сообщают источники интернет-издания.

Комментарии официальных представителей власти Хорватии по этому вопросу не поступали.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует запретить импорт всей российской нефти — как сырой, так и очищенной. Официально новый, шестой, пакет антироссийских рестрикций будет представлен в течение недели.

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