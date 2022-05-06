Украинские военнопленные удивились гуманизму российских военнослужащих

Солдаты ВСУ сожалеют, что пошли воевать и что не сложили оружие раньше

Российские Вооруженные силы уничтожили крупный склад боеприпасов в Краматорске и другие объекты инфраструктуры ВСУ. Попытки нацформирований замаскировать свои огневые позиции оказываются тщетными - высокоточным оружием наши солдаты поражают цели, сами при этом оставаясь незамеченными. А испуганные украинские солдаты предпочитают бежать, ведь защищаться им буквально нечем и не в чем - Киев отправил их воевать даже без соответствующей экипировки.

Кадры из Краматорска, которые снимали местные жители. Уничтожен крупный украинский склад боеприпасов, размещенный на территории завода "Энергомашспецсталь". Удар наносился высокоточным оружием воздушного базирования. Гражданская инфраструктура города не пострадала, также нет пострадавших среди мирного населения. В российском Минобороны докладывают о других успешных операциях.

"В районе населенного пункта Новотаврическое Запорожской области уничтожен тактический ракетный комплекс "Точка-У" украинских войск. Кроме того, поражены 10 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Российские десантники проводят разведку местности. Обнаружили замаскированные огневые позиции бронетехники ВСУ. Оставаясь незамеченными, передают целеуказание и корректируют огонь артиллерии.

"Мы непосредственно работаем по пехоте, по артиллерии, бьем всегда точно, бьем всегда быстро. Противника засекаем быстро, хоть он и начал работать наглее", - говорит командир САУ Артем.

Зачастую такие удары просто обращают противника в бегство. Эти предпочли сбежать с передовой на машине. На рукаве испуганного солдата - шеврон с американским флагом.

С совсем непатриотическим заявлением выступили солдаты 1-го Винницкого стрелкового батальона ВСУ. Больше половины подразделения погибло. Командиры сказали солдатам, что направляют их на третий рубеж обороны, а оказалось, что на передний край. Без тяжелого вооружения, в рваных бронежилетах, из которых выпадают бронелисты, в тапочках вместо армейских ботинок. Им посчастливилось выжить. И попавшим в плен тоже. Солдаты ВСУ сожалеют по сути о двух вещах: что пошли воевать и что не сложили оружие раньше.

"Страх перед пленом был. Потому что говорили, что издеваются. Но в лагере я такого не заметил. Наоборот, был удивлен. Мы трое суток воды не пили, а военные нас водой напоили. Те, которые нас взяли в плен", - рассказал Вячеслав Бербат, военнослужащий 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Украинские военнослужащие говорят, что их просто обманули. Политики обещали по сто тысяч гривен в месяц. Командование приказывало идти на танки с автоматами, по сути - на верную смерть. Никакой стратегии и тактики. Главное, что должен был знать украинский солдат - что россияне в плен брать никого не будут.

"Я встретил российских солдат. Первое – ну, что сейчас убьют или зарежут. Они подошли, я поднял руки. Сказали снять бронежилет, после отвели меня в село. Так все нормально оказалось. Обращение - я не ожидал", - говорит военный ВСУ Юрий Фисак.

В ЛНР идут бои возле Северодонецка, который ещё оккупирован националистами. Украинские подразделения в качестве оборонительных рубежей используют территории детских оздоровительных лагерей. Там же стоит артиллерия.

И тут очень показательны рассказы жителей уже освобождённого Рубежного, в котором украинских войск нет, но зато населённый пункт периодически попадает под артобстрелы со стороны Северодонецка и Лисичинска.

"Нельзя быть такими жестокими! Это хуже фашистов даже! Ну как так? Ты на глазах у жителей развернулся и из танка начал стрелять с довольной рожей. Украинец! Не русский, как объявляют они", - говорит бабушка.

Российские военные продолжают доставлять гуманитарную помощь. Эти сорок тонн прибыли из Белгородской области в Харьковскую. На улицах - спокойно и многолюдно. Однако магазины закрыты и денег у населения немного - их просто не могут обналичить: Украина заблокировала пластиковые карты и работу банкоматов. Поэтому гуманитарная помощь как нельзя кстати, особенно для маломобильных групп населения.

"У меня в центре стоят люди, которые обслуживаются на дому - этим людям мы разносим сами", - сказала Татьяна, директор центра соцуслуг.

А в Мариуполе вновь заработал общественный транспорт. Пока один автобусный маршрут Метро - Сартана. Через окна автобуса видно, как уже чисто на улицах, где ещё совсем недавно шли бои.

Дмитрий Гусев. Егор Киселёв. "ТВ Центр".

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