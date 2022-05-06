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Медведев предрек Украине утрату государственности из-за Польши

15:44
  • пятница
  • 06 мая 2022

Под завесой красивых слов о "вечном братстве"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в Telegram, что Западная Украина будет для Польши желанным приобретением.

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"Конечно, под завесой красивых слов о вечном братстве. Но на что только не поведется безропотный украинский сосед ради иллюзорной мечты о счастливой жизни под зонтиком Евросоюза", - отметил зампред Совбеза.

Он добавил, что почва Польшей прощупывается медленно, но верно. "Задача проста - вернуть себе вожделенные исторические земли, прикрываясь агрессивной антироссийской риторикой и лживыми мантрами про общее счастье с "безграничной" Украиной, - объяснил Медведев.

По его словам, самим украинцам ничего не принесет это "мнимое братство". Ничего, кроме утраты своей государственности.

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