"Байден тонет": как США и ЕС пострадали от антироссийских санкций

Стоимость топлива и цены в магазинах бьют рекорды

Польша угрожает территориальной целостности Украины. Так в Кремле прокомментировали заявление президента Анджея Дуды о том, что скоро между этими странами не будет границы. То есть он фактически намекнул, что Варшава не против заполучить западные украинские земли. Но Владимир Зеленский продолжает искренне считать Польшу союзником. В ЕС и США открыто заявляют, что делают ставку на победу Киева. Простым европейцам и американцам приходится всё туже затягивать пояса.

Туалетная бумага, чипсы, шампуни, фастфуд. Теперь за те же деньги американцы все чаще получают меньше товара. Таким образом производители хоть как-то пытаются сохранить спрос на свою продукцию. Потому как цены, несмотря на все потуги властей США, продолжают расти. Чего не скажешь о рейтинге президента США Джо Байдена, который движется совсем в другом направлении.

"Свежий опрос Fox News показал, что Джо Байден тонет. Число респондентов, которые не одобряют его решения, превышает число тех, кто их одобряет, во всех аспектах политики, кроме коронавируса. 67 процентов избирателей — то есть больше двух третей — не одобряют решения, принятые Байденом в плане борьбы с инфляцией. И дело не только в последних событиях — повторюсь, ответственность лежит на нём самом", - заявили в эфире Fox News.

В том же положении находятся и многие лидеры Евросоюза, где ситуация даже хуже. Стоимость топлива уже который месяц бьёт рекорды. Цены в магазинах - тоже. В Германии, например, уже официально заявили, что немецкое пиво в ближайшее время подорожает на 30%. Не говоря уже про все остальное. И это еще ЕС не ввел эмбарго на поставки нефти из России. Договориться пока не удается. Против выступают Чехия, Словакия и Венгрия.

"Глава Еврокомиссии игнорирует тот факт, что страны Евросоюза находятся совершенно в разных условиях, и вносит предложение, не учитывающее индивидуальные параметры стран. Мы не можем это принять, потому что для Венгрии это катастрофа", - заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

В связи с этим главе Еврокомиссии сегодня пришлось признать, что вопрос эмбарго потребует более длительного обсуждения. А ввести его Евросоюз сможет только через девять месяцев. Если это вообще случится, учитывая, что такой шаг, говорят эксперты, в первую очередь нанесет ущерб экономике ЕС, а не России. И уж точно никоим образом не повлияет на действия нашей страны.

"Никакие наказания, никакие санкции не смогут надломить волю нашего народа, волю российского руководства, которые нацелены на то, чтобы отстаивать историческую правду, законные интересы Российской Федерации и не допустить того, чтобы прямо на наших границах, как это делалось долгие годы, создавались прямые угрозы нашей безопасности, культуре, истории", - сказал глава МИД России Сергей Лавров.

Про историю стоило бы помнить и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которая сегодня заявила, что Евросоюз делает ставку на победу Украины. Украинцам не нужно забывать, например, о том, что западные области их страны были частью Польши. И соседка вполне открыто намекает на то, что не прочь их снова подмять под себя.

"На десятилетия, дай Бог на столетия, между нашими странами — Польшей и Украиной — больше не будет границы. Этой границы не будет! Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу", - заявил президент Польши.

"Для территориальной целостности Украины из Польши может происходить угроза, это тоже очевидный факт. Об этом говорилось в недавнем заявлении главы нашей Службы внешней разведки", - напомнил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

Но этот факт Зеленский в силу своей недальновидности не замечает в упор, считая поляков союзниками, помогающими в борьбе с Россией. Они же, как и Запад в целом, Украину лишь используют, благосклонно терпя выходки киевских ставленников вроде посла Украины в Германии Андрея Мельника, который назвал канцлера ФРГ колбасой. И отказался за это извиниться.

"Речь идёт не о том, чтобы извиняться, а о том, чтобы проводить в эти дни правильную политику. И для нас пока не ясно, почему люди здесь продолжают рассказывать сказки, вместо того, чтобы нам оперативно помогать, поставляя БМП Marder и танки Leopard", - указал Мельник.

Однако, по данным газеты Die Welt, Германия не смогла пока поставить на Украину даже обещанные ранее зенитные установки "Гепард" - в наличии нет необходимого количества боеприпасов. Против передачи Украине вооружения сегодня выступил и президент Болгарии. Впрочем, повлиять на что-либо он не в силах. Оттого эта страна по указке Вашингтона не только будет поставлять Киеву оружие, но и ремонтировать на своей территории технику ВСУ.

Александр Панюшкин, Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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