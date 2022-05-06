Собянин: участники фестиваля "Московская весна" поздравят ветеранов с 9 Мая

Мэр пригласил горожан отметить День Победы

Концертные программы с песнями военных лет, тематические спектакли и мастер-классы. В столице стартовал ярмарочный фестиваль "Московская весна". Главная тема - празднование Дня Победы. В мегаполисе будут работать 20 площадок. Сегодня одну из них посетил мэр Сергей Собянин. Школьникам предлагают принять участие в создании стенгазеты с использованием исторических материалов 40-х годов или сделать 3D-открытки.

"Московская весна" - на столичных улицах. После двухлетнего перерыва в городе снова проходят открытые фестивали. Такие площадки организованы во всех районах Москвы. Рядом с домом у многих теперь целый парк развлечений.

Фестивальная площадка в Коптеве оформлена в стиле крымского замка: факелы-фонари, резные стеновые панели и витражи, барельефы и скульптуры львов. Здесь не только красиво, но и интересно. Ботанические мастер-классы увлекут тех, кто готовится к дачному сезону. Весенняя эко-лаборатория приглашает любителей мастерить своими руками. В школе музыки и танца можно раскрыть талант. Бесплатно посетить уроки сценической речи, изучить хореографию и пластику, и даже пройти уроки актёрского мастерства. Но самый большой спрос - на аттракционы. Дети выстроились в очередь на карусель. Тем более, что работает она абсолютно бесплатно. Нина Немова привела троих дочерей.

"Очень хорошо все отстроили, парком очень довольны, очень часто приходим. Всё нравится", - говорит Нина Немова.

Нравится не только детям, но и подросткам. Для них тоже создана своя атмосфера: спортивные площадки и ультрасовременный скейт-парк. Также бесплатный. В прокате - вся необходимая экипировка.

Концертные программы, спектакли - каждый день. Много активностей для любого возраста. Их проводят волонтёры программы "Московское долголетие".

"Мы делаем разные поделки на эко-тематику, а сейчас мы готовимся ко Дню Победы, делаем открытки для ветеранов", - заявила Алена Дружкина, преподаватель детских мастер-классов.

В канун 9 Мая, конечно, много внимания уделяют теме Великой Отечественной войны. Все желающие могут написать письмо ветерану или сделать поздравительную открытку в 3D: с вышивками и объёмными аппликациями. В этом году для ветеранов организована отдельная творческая программа. С ними встретился и мэр Москвы.

"Поздравляю Вас с наступающим праздником! Здоровья Вам! Бодрости духа!" - сказал мэр.

Сергей Собянин посетил фестивальную площадку в Коптеве и пообщался с жителями района. А заодно напомнил, что такие фестивальные площадки работают и в других округах Москвы.

"После достаточно долгого перерыва мы открыли "Пасхальный дар", сейчас "Московская весна" - один из наших самых любимых фестивалей, который плавно перерастает в праздник Победы. С сегодняшнего дня выступают песенные и вокальные коллективы. Лауреаты прошлого еще конкурса, 2019 года. Они будут исполнять песни военных лет, любимые москвичами. Приглашаю всех прийти!" - обратился Собянин к горожанам.

Фестиваль "Московская весна" будет работать до 10 мая, так что жителям и гостям столицы есть, где провести длинные выходные.

Елена Сахно, Станислав Чубин, Дмитрий Панов, Тимофей Поймин, "ТВ Центр".

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