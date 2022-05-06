Росимущество перечислило в бюджет 366 млрд рублей

Ведомство заработало сумму за прошлый год

Более 360 миллиардов рублей перечислило в федеральный бюджет Росимущество в прошлом году. О результатах работы на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал глава ведомства Вадим Яковенко.

Доходы от распоряжения государственной собственностью увеличились в целом на 17%. Это и аренда земель, и приватизация, и продажа акций. Наиболее значительная часть - дивидендные выплаты компаний с госучастием. Сейчас Росимущество занимается созданием эталонного реестра данных - с интеграцией Налоговой службы, Казначейства, Роспатента, МВД, МЧС. Развитие цифровых сервисов позволяет напрямую получать различные данные, например, бухгалтерскую отчётность с госпредприятий, или сведения о конфискации имущества из ФТС.

"Очень важная тема – это цифровая трансформация, или цифровизация, которую сегодня в том числе проводит Росимущество. Что здесь очень важно – обеспечить полноту учёта, базу данных о государственном имуществе, его характеристиках. Соединить государственные субъекты права с объектами недвижимости, зданиями, сооружениями, земельными участками. И, конечно, чтобы все характеристики соответствовали тому, что есть на самом деле: и категории земель, и виды разрешённого использования, и эффективность управления этими ресурсами, которая должна быть максимально высокая", - заявил премьер Михаил Мишустин.

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