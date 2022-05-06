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Собянин утвердил пакет мер по поддержке столичной киноиндустрии

15:41
  • пятница
  • 06 мая 2022

Производителей фильмов поощрят за съемки

Власти Москвы поддержат сети кинотеатров и производителей фильмов. Пакет мер утвердил мэр столицы Сергей Собянин.

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"Ведущие киносети Москвы получат гранты на продвижение и рекламу отечественного кино в прокате и привлечение зрительской аудитории", - сообщили в пресс-службе мэра. Уточняется, что речь идет о сетях, которые обеспечивают 80% кинопроката в столице - это 690 кинозалов.

Гранты получат и производители фильмов. В частности, поощрение в размере 10 миллионов рублей предназначено первым пяти кинопроизводителям, которые проведут съемки на территории нового городского кинопарка вблизи деревни Юрово в ТиНАО.

За съемки на фоне пейзажей российской столицы также запланированы гранты. Для полнометражных фильмов их размер вырастет до 5-15 миллионов рублей, а для короткометражных фильмов - до 2-4 миллионов рублей.  Также кинокомпании смогут компенсировать до 25% затрат на аренду городских памятников, на эти цели из городского бюджета выделят 300 миллионов рублей, передает "Интерфакс".

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