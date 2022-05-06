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Минкульт опроверг слухи о мобилизации работников культуры

16:01
  • пятница
  • 06 мая 2022

Эти сообщения не соответствуют действительности

Появившийся в интернете "приказ" о "предварительном бронировании ценных сотрудников" учреждений культуры в условиях "грядущей всеобщей мобилизации" является фейком. Об этом в пятницу, 6 мая, рассказали в Министерстве культуры России.
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Согласно опубликованному в Сети "приказу", якобы разосланному Министерством культуры, учреждения культуры в России должны подготовить списки "ценных сотрудников" и культурных деятелей для получения отсрочки.

В ведомстве подчеркнули, что Минкульт не издавал такого приказа, а сообщения о мобилизации работников культуры не соответствуют действительности, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал чушью слухи об объявлении мобилизации в России 9 мая. Он также сообщил, что полнейшей ложью являются сообщения о том, что президент России Владимир Путин может объявить войну Украине в День Победы.

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