Взрыв прогремел в здании в центре Мадрида

Пострадали шесть человек, данные уточняются

Взрыв прогремел днем 6 мая в одном из зданий мадридского района Саламанка. По данным испанской Службы гражданской обороны, пострадали шесть человек.

Район происшествия оцеплен полицией. Пожарные осматривают здание, выявляя повреждения конструкций. Спасательные службы разбили рядом с местом происшествия полевой госпиталь – предполагают, что число пострадавших может возрасти.

Причина взрыва пока не установлена. В местных СМИ появились версии – возможно, в здании взорвался бойлер или газовый баллон, передает РИА Новости.

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