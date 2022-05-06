Киркоров извинился за номер с крестом

Певец удивился, что задел чувства верующих

Народный артист России Филипп Киркоров извинился за номер "Мария Магдалена".

"Не думал, что кого-то задену, и уж тем более сознательно не планировал оскорбить чьи-то чувства своим номером "Мария Магдалена". Я редко говорю об этом, но первоначально эта песня посвящена моей маме. День ее ухода из жизни по трагической случайности совпадает с моим днем рождения. Поэтому эту песню было важно включить в программу, важно для меня и для моей семьи, моего отца и моих детей", — рассказал певец в соцсетях.

Киркоров призвал не искать в номере зло и кощунство и отнестись к выступлению как к "фантазийной истории".

"Если я задел чьи-то чувства, приношу свои искренние извинения!" — написал артист.

Ранее Киркорова обвинили в оскорблении чувств верующих. В Генпрокуратуру и СКР направили обращения с призывами возбудить уголовное дело в отношении певца.

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