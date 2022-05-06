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Google заблокировал скачивание платных приложений в России

16:03
  • пятница
  • 06 мая 2022

Санкции американской компании начали действовать 5 мая

Американская компания Google сообщила, что заблокировала скачивание и обновление платных приложений в онлайн-магазине Google Play в России, передает ТАСС.

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"В соответствии с нашей работой по выполнению санкций Google Play блокирует скачивание и обновление платных приложений в России с 5 мая", - сказано в сообщении.

Ранее Google отключила для российских пользователей возможность совершать покупки. Бесплатные приложения остались доступны. Вместе с тем сохраняется и доступ к ранее купленным приложениям.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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