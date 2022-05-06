В ЕС отмечен рекордный рост доступности наркотиков

Произведенные в Южной Америке вещества доставляются через Европу в Азию и на Ближний Восток

Как следует из отчета Европейского полицейского агентства и Европейского центра по мониторингу наркотиков и наркозависимости, на который ссылается ТАСС, в ЕС зафиксирован рекордный рост доступности наркотиков.

Это в особенности касается кокаина и метамфетамина.

"Усиление кооперации между европейскими и международными преступными группировками привело к рекордной доступности запрещенных веществ, росту насилия и коррупции, а также значительному увеличению проблем со здоровьем", - отметил директор центра Алексис Гусдил.

В документе также сказано, что произведенные в Южной Америке наркотики доставляются через Европу в Азию и на Ближний Восток.

Авторы предлагают укрепить меры безопасности на границах, совершенствовать систему судмедэкспертизы.

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