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В ЕС отмечен рекордный рост доступности наркотиков

16:21
  • пятница
  • 06 мая 2022

Произведенные в Южной Америке вещества доставляются через Европу в Азию и на Ближний Восток

Как следует из отчета Европейского полицейского агентства и Европейского центра по мониторингу наркотиков и наркозависимости, на который ссылается ТАСС, в ЕС зафиксирован рекордный рост доступности наркотиков.

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Это в особенности касается кокаина и метамфетамина.

"Усиление кооперации между европейскими и международными преступными группировками привело к рекордной доступности запрещенных веществ, росту насилия и коррупции, а также значительному увеличению проблем со здоровьем", - отметил директор центра Алексис Гусдил.

В документе также сказано, что произведенные в Южной Америке наркотики доставляются через Европу в Азию и на Ближний Восток.

Авторы предлагают укрепить меры безопасности на границах, совершенствовать систему судмедэкспертизы.

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