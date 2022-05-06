Фонд президентских грантов призвал оценить проекты НКО

Принять участие можно на сайте оценка.гранты.рф с 1 мая до 30 июня

Фонд президентских грантов приглашает россиян оценить проекты некоммерческих организаций от 2021 года.

В процедуре может принять участие любой гражданин, поддержав проект оценкой, комментарием или отзывом. Сделать это можно на сайте с 1 мая до 30 июня.

Оценка позволяет выявить социальный эффект от реализации проектов и определить, насколько качественно они были выполнены. По итогам оценки проекты будут распределены на успешно, удовлетворительно и неудовлетворительно реализованные. Из числа успешных будут также выбраны 100 лучших.

Фонд президентских грантов проводит независимую оценку результатов проектов с 2019 года.

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