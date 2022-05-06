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В Госдуме оценили последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО

16:45
  • пятница
  • 06 мая 2022

Альянс будет использовать новых членов для удовлетворения собственных целей

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал перспективу вступления в НАТО Швеции и Финляндии.

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"НАТО, приглашая Швецию и Финляндию в альянс, делает их соучастниками военных преступлений, которые они совершают сейчас на территории Украины, поставляя вооружения на миллиарды долларов США националистическим батальонам", - сказал депутат (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что альянс будет использовать новых членов для удовлетворения собственных целей.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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