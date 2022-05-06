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Американского генерала назначили командующим силами НАТО в Европе

17:07
  • пятница
  • 06 мая 2022

Он заступит на этот пост летом

Совет НАТО утвердил главнокомандующего вооруженными силами альянса в Европе, передает ТАСС.

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"Североатлантический совет утвердил назначение генерала Кристофера Каволи (США) на пост главнокомандующего силами альянса в Европе", - сказано в сообщении.

Уточняется, что американец Каволи заступит на этот пост летом. Он сменит другого американского генерала Тода Уолтерса.

Силами НАТО в Европе традиционно командуют генералы США. Вашингтон отказывается передавать свои европейские подразделения под командование ЕС.

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