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Новым худруком Театра Маяковского стал Егор Перегудов

17:25
  • пятница
  • 06 мая 2022

Он вступит в должность 13 мая

Егор Перегудов назначен художественным руководителем Театра имени Маяковского, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

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"Он вступит в должность 13 мая. Предложение о назначении нового руководителя поступило от труппы, его поддержали в Департаменте культуры Москвы", - сказано в сообщении.

Как отметил народный артист России, артист Театра Маяковского Игорь Костолевский, Перегудов является продолжателем традиций русского психологического театра, а его назначение - пример связи поколений.

Егор Перегудов в 2010 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа, преподавал мастерство актера и режиссуру в мастерской Сергея Женовача, был штатным режиссером театра "Современник", главным режиссером Российского академического молодежного театра.

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