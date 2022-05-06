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Бочкарев: Москва увеличит ежегодный ввод жилья по программе реновации и ускорит темпы переселения

17:56
  • пятница
  • 06 мая 2022

Власти столицы планируют выполнить все обязательства перед горожанами в срок

Правительство Москвы увеличит ежегодный ввод жилья по программе реновации и ускорит темпы переселения ее участников. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, власти столицы планируют выполнить все обязательства перед участниками программы реновации в утвержденные сроки, несмотря на "серьезное изменение экономической ситуации".

"В текущем году утвержденный объем расходов на ее финансирование составит 110 миллиардов рублей", - цитирует Бочкарева его пресс-служба.

Кроме этого, принято решение о строительстве дополнительно 8 миллионов квадратных метров жилой недвижимости в рамках программы реновации. Бочкарев пояснил, что это позволит ускорить переселение и дофинансировать программу, в том числе за счет реализации части квартир на рынке.

"Даже в текущей экономической ситуации мэр Москвы Сергей Собянин ставит перед нами задачу не просто не снижать темпы реализации этой важной городской программы, но и нарастить их, по возможности ускорив переселение москвичей в новое жилье", - отметил Бочкарев.

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