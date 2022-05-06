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В Москве пройдет акция в память о погибшем командире корабля "Цезарь Куников"

17:51
  • пятница
  • 06 мая 2022

Капитан третьего ранга Александр Чирва ценой своей жизни спас членов экипажа

В Москве пройдет мероприятие в память о погибшем командире большого десантного корабля "Цезарь Куников" Александре Чирве.

Инициатор акции - депутат Мосгордумы Магомет Яндиев. 8 мая в 12:00 на площади Цезаря Куникова состоится церемония возложения цветов к памятнику "Якорь".

Командир большого десантного корабля "Цезарь Куников" 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота Александр Чирва погиб от ран, полученных в бою на Украине. Ценой своей жизни он спас членов экипажа.

Чирва родился в Севастополе, окончил Военно-морской институт радиоэлектроники им. А.С. Попова — филиал ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия", а в 2015 и 2016 годах участвовал в проведении специальной операции в Сирии.

"Цезарь Куников" — большой десантный корабль проекта 775, входит в состав 197-й бригады десантных кораблей и носит бортовой номер 158. БДК получил имя в честь Героя Советского Союза Цезаря Львовича Куникова.

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