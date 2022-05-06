Лидеры G7 обсудят новые санкции против России 8 мая

В видеоконференции примет участие Владимир Зеленский

Как пишет в пятницу агентство Bloomberg, в воскресенье, 8 мая, главы стран Группы семи обсудят потенциальные новые санкции против России.

Уточняется, что на этот день запланирована видеоконференция. По данным агентства, речь может идти как об обсуждении, так и доработке ограничительных мер.

Ранее стало известно, что планируется участие в конференции президента Украины Владимира Зеленского.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"