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Лидеры G7 обсудят новые санкции против России 8 мая

17:53
  • пятница
  • 06 мая 2022

В видеоконференции примет участие Владимир Зеленский

Как пишет в пятницу агентство Bloomberg, в воскресенье, 8 мая, главы стран Группы семи обсудят потенциальные новые санкции против России.

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Уточняется, что на этот день запланирована видеоконференция. По данным агентства, речь может идти как об обсуждении, так и доработке ограничительных мер.

Ранее стало известно, что планируется участие в конференции президента Украины Владимира Зеленского.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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