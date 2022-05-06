В Британии похвалили российскую экономику за устойчивость

Укреплению рубля способствуют меры валютного контроля

Британский журнал The Economist опубликовал статью о том, как живет российская экономика в условиях западных санкций, введенных из-за ситуации на Украине.

Как говорится в материале, российская экономика справляется с вызовами. Так, укреплению рубля способствуют меры валютного контроля и высокая ключевая ставка ЦБ.

Вместе с тем Россия продолжает осуществлять платежи по международным облигациям, россияне же в целом не стали меньше тратить на досуг.

Продажу энергоносителей эксперты называют самым важным фактором устойчивости российской экономики. С момента начала спецоперации на Украине Россия экспортировала через трубопроводы и посредством танкеров энергоносителей на 65 миллиардов долларов.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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