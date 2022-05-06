ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Британии похвалили российскую экономику за устойчивость

18:14
  • пятница
  • 06 мая 2022

Укреплению рубля способствуют меры валютного контроля

Британский журнал The Economist опубликовал статью о том, как живет российская экономика в условиях западных санкций, введенных из-за ситуации на Украине.

Власти Великобритании объявили Россию экономическим изгоем
Антироссийские санкции ударили по основным секторам экономики Европы

Как говорится в материале, российская экономика справляется с вызовами. Так, укреплению рубля способствуют меры валютного контроля и высокая ключевая ставка ЦБ.

Вместе с тем Россия продолжает осуществлять платежи по международным облигациям, россияне же в целом не стали меньше тратить на досуг.

Продажу энергоносителей эксперты называют самым важным фактором устойчивости российской экономики. С момента начала спецоперации на Украине Россия экспортировала через трубопроводы и посредством танкеров энергоносителей на 65 миллиардов долларов.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Великобритания
Великобритания
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.