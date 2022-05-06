72-й день спецоперации России на Украине: главные новости

Российские военные продолжают атаковать объекты ВСУ

Никакие санкции не смогут надломить волю российского народа, который намерен отстаивать историческую правду и защищать свои законные интересы. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Что означает на практике эта воля, хорошо знают украинские боевики - за сутки поражены десятки военных объектов и опорных пунктов Украины. В Киеве откалиброваны корпуса ракетно-космического предприятия "Артем". Уничтожен Кременчугский НПЗ. Наши военные продолжают ровнять "Азовсталь", ведь всё равно сносить, из подвалов взывают о помощи нацисты из "Азова" - правда, безуспешно. Операция ВС России продолжается.

На видео - работа в боевых условиях российских танков Т-72Б3. С огневых рубежей они подавляют позиции ВСУ. Ещё больший урон противнику наносит крупнокалиберная самоходная артиллерия. Калибр САУ "Малка" - 203 миллиметра. После таких ударов у неприятеля нет шансов.

"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три самолета Воздушных сил Украины: один Су-24 - в районе острова Змеиный, один Су-27 — в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области и один Су-25 - в районе населенного пункта Кошевое Днепропетровской области", - сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Высокоточным оружием наносятся удары по транспортной инфраструктуре Украины. В первую очередь "Калибры" нацелены на тяговые электроподстанции. В Закарпатье горит одна из таких, обеспечивающая железнодорожное сообщение Украины со Словакией и Венгрией. Кроме того, уничтожено как минимум 15 украинских нефтебаз - в стране острый дефицит топлива. Всё это затрудняет поставки западного вооружения. Менее чем за две недели самолёты военно-транспортной авиации США совершили в Польшу более 100 рейсов. В Сети появилось видео — на кадрах украинские военные в Европе учатся стрелять из натовских гаубиц М777. В Пентагоне заявляют, что на территорию Украины уже переброшено около 90 процентов таких орудий от плана поставок. Всего предполагалось передать порядка 200 гаубиц М777 и более 100 тысяч боеприпасов. В Киеве рассчитывают, что дальнобойная артиллерия и перспектива получить британское оружие более высокой дальности поможет переломить ситуацию, и мечтают перейти в наступление.

"Мы уже прошли этап, когда была возможность вести переговоры и искать точки соприкосновения. Разумные политики скажут, что мы должны сесть за стол переговоров. Но многие украинцы считают, что мы должны нанести им физическое поражение, на поле боя. Мы верим, что что-то может быть сделано военным путем", — заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Всё это, конечно, иллюзии радикалов, которые сделали смыслом своей жизни войну со всем русским. И ради этого они пойдут на всё, а западные партнёры - прежде всего США и Великобритания - активно подогревают такие настроения. Западу не нужен мирный договор Москвы и Киева - там готовы воевать до последнего украинца. New York Times опубликовала статью, в которой утверждается, что Пентагон секретно передавал Киеву разведданные, необходимые для уничтожения на поле боя позиций, где находились российские генералы.

"США предоставили разведданные, которые позволили украинцам нацелиться и убить многих российских генералов. Украинские официальные лица заявили, что они уничтожили около 12 генералов на линии фронта. Количество удивило военных аналитиков", — пишет NYT.

Конечно, удивило, потому что никаких доказательств всем этим перемогам нет. Одним из последних в ходе боёв, согласно докладам из Киева, был тяжело ранен глава Генштаба Валерий Герасимов. Чтобы понять, чего стоит и это утверждение, достаточно посмотреть кадры последнего совещания в российском Минобороны. Оно прошло 4 мая. Был там и Валерий Герасимов.

"В настоящее время подразделения российской армии совместно с народной милицией ЛДНР расширяют контроль над территориями ЛНР и ДНР. Остатки боевиков, находящихся в промзоне завода "Азовсталь", надёжно блокированы по всему периметру данной территории. Неоднократные предложения к националистам выпустить мирных жителей и сложить оружие с гарантией сохранения жизни и достойного обращения в соответствии с нормами международного права ими проигнорированы. Продолжаем эти попытки", - заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Как заявили в штабе операции по освобождению комбината "Азовсталь", радикалы, захватившие мирных людей в заложники, согласны менять их на продукты и медикаменты. Пятнадцать гражданских - на тонну еды и лекарств.

"После таких решений неужели ещё кому-то непонятно, с кем столкнулись наши солдаты и офицеры на Украине? Вдумайтесь, сначала они заманили людей на завод, затем, прикрываясь ими как живым щитом, отсиживались, а теперь хотят обменять на продукты питания, оценивая жизнь человека в 66,6 килограмма. Хуже могло быть только людоедство — съесть заложников. Типичное поведение террористов", - написал в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В заложниках у киевских радикалов оказалась и та самая пожилая женщина, ставшая знаменитой на всю Россию после того, как она вышла к украинским военным с красным знаменем. Старушку зовут Анна Иванова, её вместе с мужем вывезли в Харьков под угрозой, что её дом якобы разбомбят российские военные, которых она ждала. Дом действительно получил повреждения, вот только российские ли солдаты это сделали? Боевики с миной в руках утверждают, что пенсионерку они перевоспитали.

— Анне Ивановне от того, кого она так ждала, прилетело на порог. После этого, я думаю, она поменяла своё мнение.

На видео — два пленных танкиста из армии ДНР, которых схватили азовцы в Запорожской области. Над безоружными людьми издеваются. Украинская сторона часто отказывается обмениваться пленными с республиками Донбасса. Единственная возможность вытащить оттуда этих солдат — включить их имена в списки на обмен со стороны России. Подобное жестокое обращение с пленными нарушает международное право, но радикалы европейской Украины в своих заявлениях идут ещё дальше.

— Скажите, Дмитро Саныч, в плен нужно брать российских солдат? — От подполковника. Не ниже подполковника. Всех других стрелять.

В соцсетях распространяются кадры - на них известный нацист Дмитро Корчинский угрожает российским солдатам. Мелькает на видео также националистка Вика Заверуха, судимая на Украине за убийство. Теперь она легально получила в руки оружие, чтобы убивать русских. Съёмку ведёт боевик Алексей Середюк, который ещё со времен Майдана не скрывал своих нацистских взглядов. "Вашу нацию в принципе нужно уничтожить, если мы хотим выжить. Поэтому эта война идёт на уничтожение. И наши войска, наши люди знают, что никого в плен брать не надо", - заявил он.

Вот с кем имеют дело наши бойцы, и вот почему отвоёванные города Донбасса местные жители называют освобождением. Радикалов сейчас теснят по всей линии соприкосновения. Редкие кадры, как наши бойцы берут в плен солдат ВСУ в районе города Попасная. Их разоружают и быстро выводят в безопасное место. Украинские военнослужащие рассказывают, что к ним относятся с уважением и даже обращаются по имени и отчеству.

— Меня никто паскудным словом не обозвал. Все относились по-человечески. Не бойтесь сдаваться, ребята. Всё нормально.

А так во время гуманитарной паузы российские военные вытаскивают с поля боя тела украинских солдат. Их бросили свои же, а затем ещё в нарушение договоренностей открыли огонь по полю из минометов. Впрочем, удивляться тут нечему. Верховная рада утвердила закон, по которому записавшихся в территориальную оборону будут в качестве пехоты, иначе говоря, пушечного мяса, отправлять на передовую. В западных областях страны это уже начало вызывать народные бунты.

Пётр Вершинин. "В Центре Событий". "ТВ Центр".

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