Крысиные тропы: как Ватикан повторяет сценарии Второй мировой

Эксперты призывают настороженно относиться к любым инициативам Святого Престола

Папа Римский заявил, что готов поехать в Москву для встречи с Владимиром Путиным и обсуждения урегулирования ситуации на Украине. Это не первый подход Ватикана к снаряду - с 24 февраля Франциск уже не раз поднимал тему боевых действий и предпринял немало попыток стать посредником между враждующими сторонами.

Более того, на неделе он заявил, что именно лай НАТО у дверей России спровоцировал спецоперацию на Украине. И все бы прекрасно, если бы не одно но - итальянская газета "Мессаджеро" сообщает, что папа Римский трижды лично участвовал в работе по освобождению боевиков запрещенного в России "Азова" и иностранных наемников в Мариуполе. Франциск настаивал на организации таких гуманитарных коридоров, чтобы сидельцев из подвалов "Азовстали" вывезли, не отдавая русским военным, и даже был готов перевезти их в Турцию на судне под флагом Ватикана.

По информации газеты, папа Римский пытался договориться с Россией по дипломатическим каналам. Более того, третья попытка состоялась буквально в конце апреля. Святой Престол верен традициям - в конце Второй мировой католическая церковь поставила спасение нацистов на поток.

Даже в самые темные времена вера и церковь помогали поддерживать главное - надежду. Многие католические священники могут служить образцом христианской добродетели. А кто-то даже причислен к лику святых. Максимилиан Кольбе в лагере Освенцим добровольно пошел на гибель, спасая молодого узника, который мечтал вернуться к супруге и детям. Кольбе принял мученическую смерть в канун Успения Богородицы, произнеся: "Настанет день, когда я увижу Ее!". Михаил Козаль ухаживал за больными и проповедовал в лагере Дахау, где и был убит нацистами. Там же, не дожив всего несколько дней до освобождения, скончался другой католический священник - Энгельмар Унцайтиг, прозванный потомками "Ангелом Дахау".

Все это героические истории конкретных людей. Помимо которых была, есть и будет история и самого Ватикана.

"Мы должны прекрасно понимать, что Ватикан - это политическая и религиозная структура. На первом месте - политика. Политическая, религиозная, финансовая, разведывательная структура. Это такая закулисная, очень мощная структура со своими разведывательными центрами", - отмечает кандидат исторических наук Ольга Четверикова.

А еще - десятками тайных орденов, тысячами приходов по всему миру, сотнями тысяч священнослужителей и миллионами прихожан. И увы, пока одни из них героически погибали в концлагерях, другие спасали палачей. Среди тех, кому удалось "крысиными тропами" бежать от правосудия - нацистский "ангел смерти" Йозеф Менгеле, известный своими чудовищными медицинскими экспериментами, заместитель коменданта концлагеря Собибор Густав Франц Вагнер, Алоиз Бруннер, ближайший соратник Адольфа Эйхмана, главного идеолога Холокоста. Эйхмана израильской разведке удалось выкрасть из Аргентины лишь в 1960 году. Его вывезли в Израиль, где предали суду.

Многие специалисты уверены - нацистские преступники не смогли бы покинуть Европу без помощи Святого Престола. Его представители сегодня, впрочем, не очень любят говорить о делах давно-минувших дней.

"Эта сеть была разработана еще в 43-44 году, отвечал за нее епископ Монтини, который станет потом папой Павлом VI. Он создал две структуры, он тогда был управляющим госсекретариата. Комиссия по беженцам и военнопленным. А когда уже был близок конец нацистской Германии, эти сети переименовали в "крысиные тропы" и стали использовать для того, чтобы вывозить наиболее ценные кадры из фашистской Италии и нацистской Германии", - продолжает Четверикова.

И все это - под маской добродетели. Доподлинно известно, например, о перевалочных пунктах (монастырях иезуитов) и использовании транспорта дипломатических миссий Ватикана. И даже в случае проверки документов перед полицейскими мог предстать кристально честный человек. Епископ Алоиз Худал, руководивший римской семинарией для австрийских и германских священников, помогал нацистским преступникам начать жизнь с чистого листа, оформляя временное удостоверение личности. На основании которого затем можно было получить паспорт Красного Креста.

Свои мотивы епископ Худал объяснял так: "Я благодарю Бога, что он позволил мне навестить и утешить многих жертв в их тюрьмах и концентрационных лагерях и помочь им бежать с фальшивыми документами. Война союзников против Германии была не крестовым походом, а борьбой экономических групп. Этот так называемый бизнес использовал ключевые слова: демократия, соревнование, свобода религии. Все эти знания были причиной, по которой я чувствовал себя обязанным после 1945 года посвятить всю мою благотворительную работу бывшим национал-социалистам и фашистам, особенно так называемым военным преступникам".

Хорватским нацистам помогал бежать другой священник - Крунослав Драганович. Вместе со сторонниками он проложил в Латинскую Америку не то что тропу - многополосное шоссе. Показательна и история дивизии "СС Галичина", которая в полном составе в 45-ом сдалась британцам. Тогда Ватикан буквально забросал Лондон нотами. И под нажимом в итоге украинские нацисты были признаны польскими гражданами и избежали выдачи в Советский Союз. А после нескольких лет лагерей были выпущены на свободу и по большей части уехали в Канаду. Вряд ли столь явное потворство военным преступникам и организация "крысиных троп" осуществлялись без ведома Святого Престола.

Папа Пий XII справедливо считается одним из самых противоречивых предстоятелей за всю историю Римской католической церкви. Эудженио Мария Джузеппе Джованни Пачелли был интронизирован в марте 1939 года. А до этого долгое время служил нунцием в Германии. Симпатии к которой, кстати, никогда не скрывал. В 1933 году под его кураторством католическая церковь заключила конкордат с Третьим рейхом. Примечательно, что свой статус Ватикан в принципе получил по похожему документу, подписанному в 1929-ом с Бенито Муссолини. В годы войны папе докладывали об убийстве 200 тысяч евреев на Украине, а также - о "немыслимой резне" в еврейском гетто в Варшаве. Однако глава секретариата, как следует из рассекреченных документов, призвал Пия XII не верить евреям, которые "склонны преувеличивать". А потому формально сохранявшая нейтральность католическая церковь с осуждением нацистов не выступила.

Впрочем, это молчание многие расценивают скорее как молчаливое согласие. Когда канонизацию Пия XII приостановили, вопросов меньше не стало. Главный - что же заставило Святой Престол и отдельных его представителей поступиться библейскими ценностями и по сути заключить сделку с самим дьяволом. Многие считают, что это - ненависть к коммунистической России. Ватикан вполне мог руководствоваться принципом "враг моего врага - мой друг". Однако другие призывают не думать о высоком, ведь политика, как известно, дело грязное. А потому мотивы католической церкви самые что ни на есть мирские.

"На протяжении веков мы знаем, что Ватикан стремился на Восток. Ватикан - это глобальный противник. Это - главный враг России. Его задача - уничтожить Русскую православную церковь. Никаких других задач у него в отношении нас нет", - заключает Четверикова.

А потому эксперты призывают настороженно относиться к любым инициативам Ватикана, ведь за вечно сияющим Святым Престолом протоптаны крысиные тропы.

Матвей Шестаков, Татьяна Каминская, Антон Нагорный, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

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