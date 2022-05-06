Как США и Великобритания готовят "прибалтийский фронт"

Прибалтика всегда мечтала присоединить что-нибудь от России, напомнил эксперт Дмитрий Журавлев

Конечно, вряд ли то, о чем говорят у нас с 90-х и то, что среди политологов называется "раздербаном Украины", планировалось Западом в той форме, что мы, возможно, увидим в самое ближайшее время. Скорее всего, речь шла о возможном отторжении ряда украинских территорий мирным путем, через референдумы. С обещанием Киеву помощи в осуществлении главной мечты - возврата Донбасса и, конечно, Крыма, а в идеальном для свидомых варианте еще и части Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской и Воронежской областей. Во всяком случае, Киев неоднократно называл именно эти российские регионы своими этническими территориями, которые должны стать украинскими.

То, что Запад обещаниями не ограничивался, свидетельствуют документы, выложенные на сайте Конгресса США. Если посмотреть на дату их создания, то можно легко убедится в том, что все решения о поставках вооружения киевскому режиму были подготовлены Конгрессом США еще в январе 2022 года. Но, как говорится, не Украиной единой.

Раскачка шла по всему нашему периметру - активизировались замороженные конфликты, создавались новые, как в Казахстане. С началом спецоперации работа лишь усилилась. И вот уже Евросоюз рассматривает возможности предоставления дополнительной военной помощи Молдавии, руководство которой на неделе разрешило иностранным военным защищать государственную границу республики. И мы даже знаем, откуда будут эти иностранные военные. Румыния на этой же неделе одобрила ввод в страну американского батальона Stryker и отряда истребителей F-35.

Особый упор - на Прибалтику. Эстонцы вдруг возбудились по поводу пограничного договора с Россией, а командование Вооруженных сил Литвы сообщило о выделении воздушного коридора шириной в километр для беспилотников аккурат до границы с Калининградом. В отношении этого российского анклава вообще отмечается беспрецедентный рост угроз: как военных, так и скрытых. А провокации становится обычным делом. Что прекрасно вписывается в общую картину прокси-войны Запада с Россией. Как США и Великобритания готовят "прибалтийский фронт"?

Английская пехота в холодных эстонских лесах. Элитное валлийское подразделение участвует в маневрах Bold Dragon - "Смелый дракон". Правда, у слова bold есть значение бесстыдный. Англичане не стесняются говорить, что они здесь надолго. В командировку даже взяли священника.

"Есть причина, почему они здесь находятся. Мне приходится учиться быстро, адаптироваться. Все это сильно отличается от того, что я видел раньше", - сказал британский военный священник, отец Кинч.

Эстонцы старшим товарищам рады. И помогают им адаптироваться к суровым условиям – палатки, полевая кухня, удобства в лесу. Но главная задача – сделать так, чтобы британцы и местные силы в боевых условиях действовали максимально слаженно.

"Мы многому научились и получили большой опыт. То, что вы видите здесь – это интеграционные учения, которые помогают координировать наши действия", - сказал Андрус Мерлио, полковник эстонских сил обороны, командир пехотной бригады.

Кроме британцев, в Прибалтику прибыли и военные из Скандинавии, в первую очередь датчане. Компанию им составляют французы. От них же в маневрах задействованы истребители F-16 и бельгийские Eurofighter. Учения проходили в непосредственной близости от российской границы.

"Надо отметить, что действует на этом плацдарме преимущественно Великобритания через объединенные экспедиционные силы. Это такое мини-НАТО, которое объединяет прибалтийские страны и Скандинавию. Соответственно, Великобритания работает через эту прокси-структуру по созданию для России прямых и непрямых военных угроз в этом регионе", - убежден политолог Максим Жаров.

Западный контингент расквартирован в Эстонии с 2017 года. Всего - около 1200 военных, но это исключительно боеспособное соединение, у многих за плечами - горячие точки. Да и британской, и французской техники в Прибалтике заметно прибавилось. Авиация, в том числе самолеты-разведчики, находятся в небе почти круглосуточно, сменяя друг друга. При этом раньше в НАТО постоянно заявляли, что это тренировочные полеты, которые не направлены против России. С началом специальной военной операции заявлять перестали, а летать продолжили.

"Цель всех этих маневров заключается в том, чтобы спровоцировать Россию на какое-либо прямое действие. То есть на какое-либо увеличение военного контингента в Беларуси и Калининградской области, размещение в Беларуси или Калининграде тактического ядерного вооружения. Тем самым будет оправдана эта пресловутая мифическая угроза российского вторжения в Прибалтику, которое искусственно раздувается", - сказал Жаров.

В первую очередь прибалтийскими политиками. Для большинства из них педалирование российской угрозы стало ежедневной рутиной. И возможностью объяснить, почему растут налоги и цены в магазинах. Все из-за необходимости защищаться.

"Планируется разработать систему оповещения населения. Предпринять большие шаги в этом направлении следует уже в этом году. Благодаря этой системе в случае возникновения чрезвычайной ситуации люди сначала получат SMS с информацией на телефон. Пробная версия системы уже существует, но теперь ее нужно доработать и внедрить к сентябрю", - заявил Кристиан Яани, министр внутренних дел Эстонии.

МВД Эстонии даже разработало приложение с подсказками, как действовать в экстренных ситуациях. Правда, называется оно "Оле валмис" – в переводе "Будь готов" - один из главных лозунгов советской пионерии. При этом в Эстонии, как и в остальных прибалтийских странах, много лет идет декоммунизация. В приложении "Будь готов", кроме советов, есть карта с ближайшими к пользователю подземными переходами и подвалами.

"У нас нет бомбоубежищ, а только подходящие места или объекты, которые можно использовать для укрытия. Это, например, пешеходные тоннели, подземные автостоянки или подвалы", - говорит Яани.

Впрочем, не стоит думать, что прибалтийские власти только и делают, что много лет боятся россиян. Иногда устраивают провокации. На неделе Консервативная партия Эстонии предложила отозвать подпись под пограничным договором с Россией. Парламент такую инициативу в итоге отклонил, но осадок остался.

"Прибалтика всегда мечтала присоединить что-нибудь от России, они считали эти земли своими. Просто Прибалтика всегда очень боялась Россию. Присоединение прибалтийских республик в 1939-1940 годах создало у местных элит железное ощущение – русские просто жить не могут без того, чтобы присоединить Прибалтику. Поэтому эта двойственность – хотим забрать ваше, но боимся, что вы заберете наше, создает истеричное отношение прибалтийских элит к России. И в этой ситуации они готовы на все", - считает Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем.

Готовность ко всему демонстрирует и Литва. В начале спецоперации в Вильнюсе даже звучали предложения устроить блокаду Калининградской области. Тогда пойти на столь радикальный шаг не решились, но недавно литовская армия выделила специальный воздушный коридор для беспилотников вплоть до границы с Калининградом. Фактически воздушное пространство Прибалтики и так открыто для любых самолетов НАТО, но объявление об этом коридоре было даже важнее, чем сам факт его использования. Как и в случае с главой эстонской дипломатии, которая побежала впереди европейского санкционного паровоза.

"Сейчас Евросоюз продемонстрировал исключительное единство при принятии новых санкций. И сейчас, когда мы принимаем шестой санкционный пакет, очень важно, чтобы мы после этого сразу же начали двигаться дальше. Самое важное, чтобы после принятия шестого санкционного пакета мы начали бы движение к седьмому пакету санкций", - сказала Эва-Мария Лийметс, министр иностранных дел Эстонии.

Не исключено, что в седьмом, или в следующих пакетах санкций Запад попытается разыграть "калининградскую карту". По закону, Прибалтика не имеет права ограничивать движение транспорта в Калининград, к тому же транзит приносит Литве приличные деньги. Вот только Европа уже не раз в последнее время доказывала, что законами и здравым смыслом можно и поступиться, если это создаст хоть какие-то проблемы России. Особенно в таком подходе преуспела Польша, которая стянула значительные силы на север страны, к белорусской и российской границе. Добавить к этому силы НАТО, расквартированные в Прибалтике – и получается, что Калининград обложили с севера и юга.

"Мы должны показать этим странам, что воевать мы с ними не хотим, но воевать с нами мы им не дадим. В принципе, те же эстонцы, я с ними взаимодействовал, это достаточно умный и прагматичный народ. Да, они хотят присоединить себе как можно больше, да они нас боятся, а поэтому не любят, но погибать во имя англо-американских интересов они тоже не станут. И если станет очевидно, что получить ничего не удастся, а получить по шее можно будет очень хорошо, то я думаю, что риторика, конечно, не изменится, но действия балтийских стран станут намного обдуманней", - уверен Журавлев.

Пыл недружественных соседей в Калининградской области остудили в среду. В регионе прошли маневры с использованием ракетных комплексов "Искандер". Их дальность превышает 500 километров. А, значит, покрывает всю территорию Польши, Литвы, Латвии и большую часть Эстонии. При этом у "Искандеров" ракеты могут нести разные боеголовки, в том числе и ядерные. Очевидно, это знают и британские элитные войска, которые расквартированы в Прибалтике. Возможно, именно поэтому на учения они взяли эту белую тряпку, которую в экстренной ситуации можно использовать как флаг.

Денис Большаков, Елена Мекертычева, Павел Дубов и Георгий Куршубадзе, "В Центре Событий". "ТВ Центр".

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