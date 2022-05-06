ЦБ описал четыре основные схемы мошенников

Злоумышленники активно пытаются пользоваться актуальной повесткой

Центробанк открыл у себя на сайте новый раздел, посвященный схемам, которые используют мошенники. В нем описаны четыре основных сценария.

Первый основан на предложении проверить данные счета на предмет утечки. Жертве присылают ссылку на "специальный сайт", предлагая ввести там свои банковские данные.

Второй сценарий: злоумышленники используют актуальную повестку для хищения средств у граждан. Например, якобы сотрудники банка звонят и сообщают о дефиците как наличных рублей, так и валюты. Далее человеку предлагают перевести деньги на некий "специальный счет" для "решения проблемы".

"В последнее время злоумышленники часто звонят человеку с сообщением о том, что неизвестные лица пытаются похитить деньги с его счета и для сохранности средства нужно перевести на "специальный" ("безопасный") счет в Центробанке", - описывают эксперты третью схему мошенничества.

Что касается четвертой схемы, она подразумевает, что жертве звонит якобы сотрудник бюро кредитных историй и утверждает, что на человека или же его родственников пытаются оформить кредит.

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