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Взрыв прогремел в отеле Saratoga в Гаване

18:56
  • пятница
  • 06 мая 2022

Разрушено два этажа здания

В отеле Saratoga в Гаване (столица Кубы) произошел взрыв. Причины пока неизвестны. Здание частично обрушилось.

В соцсетях опубликовали первые фотографии с места взрыва. Судя по кадрам, второй и третий этажи сильно пострадали.

Предварительно, взрыв произошел при перекачке газа из грузовика. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на очевидца. О жертвах пока не сообщается.

Saratoga — один из старейших отелей города. В нем часто останавливаются знаменитости. Например, там жили американские певицы Мадонна и Бейонсе.

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