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Пекин заявил о крахе концепции расширения НАТО

18:59
  • пятница
  • 06 мая 2022

Запад перепутал местами причину и следствие

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн высказался по поводу нынешнего кризиса на Украине.

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"Непрерывное расширение НАТО на восток привело безопасность Европы к фиаско и большой беде, а также подтвердило крах концепций США и Североатлантического альянса в сфере безопасности", - заметил дипломат (цитата по ТАСС).

Он добавил, что, настаивая на расширении НАТО на Восток, Запад перепутал местами причину и следствие.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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