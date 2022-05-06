Пекин заявил о крахе концепции расширения НАТО

Запад перепутал местами причину и следствие

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн высказался по поводу нынешнего кризиса на Украине.

"Непрерывное расширение НАТО на восток привело безопасность Европы к фиаско и большой беде, а также подтвердило крах концепций США и Североатлантического альянса в сфере безопасности", - заметил дипломат (цитата по ТАСС).

Он добавил, что, настаивая на расширении НАТО на Восток, Запад перепутал местами причину и следствие.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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