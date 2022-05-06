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Определились новые названия ушедших из России журналов

19:24
  • пятница
  • 06 мая 2022

Esquire превратился в "Правила жизни"

Холдинг Independent Media учредил четыре новых издания, которые заменят ушедшие из России Esquire, "Домашний очаг", Cosmopolitan и Men's Health, пишет ТАСС.

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Ранее стало известно, что свой концептуальный характер журналы сохранят, но в России будет выходить под другими названиями.

Esquire превратился в "Правила жизни", "Домашний очаг" - в"Новый очаг", Cosmopolitan - в Cosmagazine, а Men's Health - в Men Today. Все эти бренды зарегистрированы учредителем ООО "Премиум Индепендент Медиа" 26 апреля 2022 года (Men Today - 11 апреля).

Прежде из-за ситуации на Украине американский конгломерат Hearst отозвал у изданий холдинга лицензии.

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Обложка журнала Esquire
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