Минюст исключил из списка СМИ-иноагентов четырех человек

Это координаторы движения "Голос" из разных регионов
Минюст исключил из списка СМИ-иноагентов четырех активистов. Мужчины работают координаторами движения "Голос"* в разных регионах.
- Жилкин Владимир Владимирович;
- Лютов Александр Иванович;
- Грезев Александр Викторович;
- Пигалкин Илья Валерьевич.
*Движение "Голос" включено в реестр незарегистрированных общественных объединений, которые выполняют в России функции иностранного агента.
Минюст ведет четыре реестра иноагентов: НКО, СМИ, общественных объединений без юрлица и физлиц. В общей сложности в них более 200 граждан, редакций и фондов. Списки планируют объединить в один.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"