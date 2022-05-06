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Минюст исключил из списка СМИ-иноагентов четырех человек

19:23
  • пятница
  • 06 мая 2022

Это координаторы движения "Голос" из разных регионов

Минюст исключил из списка СМИ-иноагентов четырех активистов. Мужчины работают координаторами движения "Голос"* в разных регионах.

  1. Жилкин Владимир Владимирович;
  2. Лютов Александр Иванович;
  3. Грезев Александр Викторович;
  4. Пигалкин Илья Валерьевич.

*Движение "Голос" включено в реестр незарегистрированных общественных объединений, которые выполняют в России функции иностранного агента.

Минюст ведет четыре реестра иноагентов: НКО, СМИ, общественных объединений без юрлица и физлиц. В общей сложности в них более 200 граждан, редакций и фондов. Списки планируют объединить в один.

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