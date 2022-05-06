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Российские военные предотвратили теракт в Херсоне

19:39
  • пятница
  • 06 мая 2022

Задержан мужчина, планировавший совершить теракт в День Победы

В Херсоне задержан мужчина, готовивший теракт на 9 Мая. В квартире у него нашли лабораторию по изготовлению СВУ, сообщает СКР со ссылкой на Минобороны.

В оборонном ведомстве заявили, что задержанный планировал совершить теракт во время праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Мужчина подтвердил причастность к изготовлению коктейлей Молотова. Он заявил, что действовал под давлением украинской территориальной обороны.

"По данным Минобороны России, военнослужащие обнаружили в квартире города Херсона лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ. Также выявлена документация и специальная литература, стрелковое оружие и боеприпасы, гранатомет и тротил", — говорится на сайте СКР.

Правоохранительные органы ищут других людей, причастных к организации теракта в Херсоне.

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