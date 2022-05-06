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В Петербурге столкнулись две маршрутки

19:49
  • пятница
  • 06 мая 2022

Пострадали 11 человек

В Московском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участие двух маршруток, передает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление МВД.

Появилось видео ДТП на ЦКАД
Появились подробности аварии с участием известного блогера в Москве

Уточняется. что авария случилась на улице Типанова.

"По предварительным данным, в результате ДТП пострадало 11 человек, среди них двое несовершеннолетних", - сказано в сообщении.

Данные о состоянии пострадавших уточняется. Причина ДТП пока неизвестна. На месте работают три экипажа скорой помощи.

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