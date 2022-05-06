Российские ПВО перехватили два реактивных снаряда ВСУ

Ракетными войсками и артиллерией в течение дня разбиты 22 пункта управления

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в пятницу, что высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС был поражен 31 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Уничтожено до 310 человек личного состава, а также 27 единиц вооружения и военной техники, зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ".

Ракетными войсками и артиллерией в течение дня разбиты 22 пункта управления ВСУ, 207 опорных пунктов. Средствами ПВО в районе населенного пункта Платоновка в ЛНР сбит самолет Су-27.

Также уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов, в районе города Изюм перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".

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