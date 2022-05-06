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МИД России выразил послу Британии решительный протест

20:27
  • пятница
  • 06 мая 2022

В связи с принятием Лондоном очередного пакета антироссийских санкций

Министерство иностранных дел России сообщило о вызове в ведомство посла Великобритании в Москве Деборы Броннерт.

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"Ей был выражен решительный протест в связи с принятием Лондоном очередного пакета антироссийских санкций, под которые попал ряд ведущих СМИ нашей страны, в т.ч. ВГТРК", - говорится в сообщении.

Как добавили в МИД, Британия своими действиями демонстрирует двуличие и цинизм. Москва же продолжит жестко и решительно реагировать на все инициируемые Лондоном санкционные ограничения.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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Дебора Броннерт
Дебора Броннерт
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