Опубликованы фотографии разрушенных домов в Белгородской области

Губернатор показал, как Нехотеевка выглядит после обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал фотографии разрушенных домов в Нехотеевке. Населенный пункт находится в нескольких километрах от границы с Харьковской областью. Он неоднократно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

Глава региона пообещал восстановить дома. Подрядную организацию и деньги на ремонт уже нашли. "Но работы начнем только тогда, когда будем понимать, что строители работают в полной безопасности. Сейчас гарантировать это не можем", — написал Гладков в Telegram-канале.

В населенном пункте остались жить, несмотря на обстрелы, около 30 человек. Большую часть жителей вывезли в безопасное место. Других убеждают уехать.

Кроме Нехотеевки, обстрелу подверглись еще несколько населенных пунктов Белгородской области: это Журавлевка, Отрадное и Головчино. В результате действий украинских военных пострадали люди.

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