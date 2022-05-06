Лучший бомбардир в истории РПЛ может продолжить карьеру в Сербии

Трансфер пока не оформлен

Генеральный директор сербского футбольного клуба "Црвена Звезда" Звездан Терзич заявил, что хочет оформить переход в команду российского нападающего Артема Дзюбы.

"Это правда, что мы хотим подписать Дзюбу. Пока сложно сказать, на какой стадии находятся переговоры, но интерес "Црвены Звезды" есть", - цитирует Терзича "Матч ТВ".

Он добавил, что о зарплате Дзюбы пока рано говорить. Срок действия контракта тоже пока не оговаривается.

Соглашение 33-летнего Дзюбы с "Зенитом" истекает этим летом. Он - лучший бомбардир в истории чемпионата России (148 голов) и национальной сборной (30 голов).

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