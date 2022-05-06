Моргенштерна признали иноагентом

Рэпер внесен в список Минюста

Министерство юстиции России включило в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, рэпера Алишера Моргенштерна.

Соответствующее упоминание появилось на сайте ведомства 6 мая. Иностранным источником финансирования указаны "Yoola Labs Ltd" (Израиль) и Украина.

Кроме того, в реестр СМИ-иноагентов попали Владимир Милов, Борис Кагарлицкий, Леонид Гозман, Любовь Соболь, Наталья Баранова, Денис Константинов, а также ООО "Апология".

Согласно российскому законодательству, человек может быть признан выполняющим функции иностранного агента физлицом, если он занимается политической деятельностью в интересах иностранного источника.

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