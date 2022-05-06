Минобороны России сообщило об эвакуации 50 гражданских с "Азовстали"

Гуманитарная операция продолжится в субботу

Министерство обороны России сообщило вечером в пятницу, что 6 мая была проведена операция по эвакуации удерживавшихся украинскими националистами на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе гражданских лиц.

"Спасены 50 мирных жителей, в том числе 11 детей", - уточнили в ведомстве.

Освобожденных передали представителям ООН и Красного Креста для доставки в места временного размещения.

Как добавили в Минобороны, гуманитарная операция на "Азовстали" продолжится в субботу.

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