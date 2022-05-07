Украинские военные снова обстреляли Донецк

Продолжается эвакуация мирных жителей

Ночью ВСУ снова обстреливали Донецк. По Петровскому району выпустили 5 крупнокалиберных снарядов, сообщают в ДНР. В Мариуполе с территории завода "Азовсталь" за сутки удалось эвакуировать 50 мирных жителей, среди них - 11 детей, сообщает "ТВ Центр".

Накануне вечером автобусы в сопровождении наших военных и представителей международных организаций выехали в Безыменное, затем всех спасенных передали представителям ООН и Красного Креста для отправки в пункты временного размещения в зависимости от выбора самих людей. Сегодня гуманитарные коридоры откроют снова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"