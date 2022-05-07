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Украинские военные снова обстреляли Донецк

09:56
  • суббота
  • 07 мая 2022

Продолжается эвакуация мирных жителей

Ночью ВСУ снова обстреливали Донецк. По Петровскому району выпустили 5 крупнокалиберных снарядов, сообщают в ДНР. В Мариуполе с территории завода "Азовсталь" за сутки  удалось эвакуировать 50 мирных жителей, среди них - 11 детей, сообщает "ТВ Центр".

Накануне вечером автобусы в сопровождении наших военных и представителей международных организаций выехали в Безыменное, затем всех спасенных передали представителям ООН и Красного Креста для отправки в пункты временного размещения в зависимости от выбора самих людей. Сегодня гуманитарные коридоры откроют снова.

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