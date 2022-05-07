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Новые герои: Минобороны рассказало о подвигах российских военных

10:07
  • суббота
  • 07 мая 2022

Солдаты проявляют героизм и отвагу

В ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса российские офицеры и солдаты проявляют настоящее мужество и высочайший профессионализм. О новых подвигах наших военнослужащих рассказали в субботу в Минобороны. 

Взвод лейтенанта Михаила Петелина, обнаружив опорный пункт украинских националистов, вступил в бой и уничтожил более 20 радикалов. Находясь под пулемётным обстрелом, лейтенант Петелин лично подавил огневую точку противника. Взвод под его руководством также уничтожил два расчёта, вооружённых ракетными комплексами "Джавелин", захватил опорный пункт и не понёс потерь.

Благодаря грамотному руководству подполковника Алексея Олькина российские артиллеристы в ходе боя уничтожили две установки системы "Град" и около 25 националистов. Кроме того, с первых дней спецоперации подполковник Олькин обучает подразделения артиллерии и передаёт практические навыки подчинённым.

Гаубичный расчёт под командованием сержанта Владислава Гудкова осуществлял артподдержку российских подразделений, наступавших на позиции украинских националистов. Противник ожесточённо сопротивлялся. В результате прицельного удара расчёта сержанта Гудкова было уничтожено более 10 боевиков и две БМП с экипажами, остальные радикалы бросили оружие и бежали с поля боя.

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