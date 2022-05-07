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В двух регионах России ввели режим ЧС из-за природных пожаров

10:13
  • суббота
  • 07 мая 2022

К борьбе с огнём привлечены около 5 тысяч человек, задействовано более тысячи единиц техники

Особый противопожарный режим объявлен в 47 субъектах Российской Федерации. В Курганской области и Республике Хакасия введен режим ЧС, сообщает "ТВ Центр".

По данным Авиалесоохраны, по всей стране зафиксировано 58 очагов возгорания на площади более 11 тысяч гектаров. Из них почти 7 тысяч приходится на земли лесного фонда в Курганской области.

Около полутора тысяч гектаров леса горит в Хакасии и примерно столько же в Омской области. Пожары чуть меньших масштабов зафиксированы в Красноярском, Алтайском, Забайкальском краях, Иркутской, Амурской, Новосибирской и Свердловской областях, а также в Тыве, Башкортостане и на Алтае.

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