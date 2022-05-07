В Харьковской области уничтожено крупное скопление военной техники из Европы

Об этом сообщили в Минобороны

В Харьковской области уничтожено крупное скопление военной техники, которая поступила от США и стран Европы. Об этом сообщил официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков. За ночь авиация поразила 18 объектов Украины, сообщает "ТВ Центр".

В результате ударов уничтожены около 300 националистов. Из строя выведены 48 единиц бронетехники. Опубликованы видеокадры работы наших беспилотников "Орлан-10" и артиллерии. Дроны провели разведку, обнаружили опорные пункты ВСУ и передали их координаты. Боевые расчёты систем залпового огня "Град" нанесли сокрушительные удары и успешно сменили позицию.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Березовка Николаевской области, Сигнальное, Луганское, Красногоровка, Ясиноватое и Зугрес Донецкой Народной Республики, Ольгино Херсонской области, Чернещина, Харьковской области. Также над городом Изюм Харьковской области перехвачены три украинские баллистические ракеты "Точка-У" и девять реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч"", - сообщил Конашенков.

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