В Москве прошла генеральная репетиция Парада Победы

Пешая колонна сформирована из более чем 30 парадных расчетов

В субботу днем в Москве завершилась генеральная репетиция Парада в честь Дня Победы. Финальная тренировка прошла по праздничной программе, в точности так, как масштабное действо уже послезавтра увидят гости и жители столицы. По брусчатке маршировали десятки парадных расчетов, за ними проследовала гигантская колонна боевых машин. А солнечная погода позволила провести и самую зрелищную часть - пролёт авиации.

Несмотря на то, что это репетиция, все с точностью так, как будет 9 мая. Курсанты держат ровный строй и чеканят шаг. Наполированная до блеска техника ревет моторами.

Атмосфера полностью идентичная той, что будет в День Победы. Сила и мощь российской армии видна вне зависимости от даты в календаре. Эмоции зрителей -тоже.

В этом году в Параде принимают участие 11 тысяч военнослужащих. Пешая колонна сформирована из 33 парадных расчетов. Впервые по Красной площади идут воспитанники Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища. Пока молодёжь стремится в военные училища и считает это для себя престижным, страна может спать спокойно.

Проход военной техники открыла легендарная "34-ка". Впервые на Красной площади показали мощные 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г". Зрители встречали аплодисментами практически каждую из участвующих в Параде более 130 боевых машин. Все понимают: сейчас эта техника демонстрирует все, на что она способна, в условиях реальной военной операции. И показывает себя самым лучшим образом, помогая нашей армии перемалывать украинских националистов. И живой тому свидетель, участник спецоперации, сегодня на зрительской трибуне Красной площади.

Сегодня, когда Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса, и наши военные вскрывают чудовищные преступления украинских нацистов, живущие сейчас воочию увидели, что такое нацизм. С каким злом столкнулся советский воин. И это делает подвиг героев Великой Отечественным более понятным сегодняшнему поколению.

Под знаком Z. Этот парад от предыдущего отличается не только количеством и новинками техники, но и привнесением в него символики, сплотившей россиян. Z рисуют на машинах и окнах домов, наносят на одежду. И вот Z - на главной площади страны

Во время самой зрелищной части парада, пролёта авиации, впервые в истории истребители прошли буквой. Z в небе над Москвой. Таким образом летчики восьмерых МиГ-29 выразили поддержку спецоперации.

Парад на Красной площади в ноябре 41-го проходил в то самое время, когда враг стоял практически у наших ворот. Его целью было поднять боевой дух. Сегодняшний парад, когда России объявлена информационная и экономическая войны, да и НАТО желает проверить наши силы на прочность - это демонстрация того, что страну есть чем и есть кому защитить.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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