В ООН представили свидетельства о преступлениях "Азова"

Заседание созвали по инициативе Москвы

Доказательства преступлений украинских националистов представили Совбезу ООН независимые зарубежные журналисты. Незапланированное заседание созвали по инициативе России. Но попытка достучаться до западных политиков вновь провалилась. Они продолжают обвинять Москву в агрессии и поощрять русофобию среди своих граждан. Новые случаи дискриминации - в Германии и Испании.

Заседание Совбеза ООН по "формуле Аррии" - то есть неформальное и с гибкими процедурными рамками. Встреча созвана по запросу России. На повестке — случаи нарушения Украиной международного гуманитарного права. Участникам заседания предложили посмотреть свидетельства жителей Мариуполя. Чтобы Москву даже формально не обвинили в подтасовке фактов, фрагменты интервью отбирала французская журналистка Анн-Лоре Бонель. Вот, например, что ей рассказали спасенные люди – по сути, заложники "азовцев" ("Азов" запрещен в России) о выходе через гумкоридоры:

"Азов" занимает жилые дома, бьют людей, не выпускают людей из домов. Бьют прикладами, не выпускают из домов".

Впрочем, к этим свидетельствам очевидцев военных преступлений Киева представители западных держав не прислушались. Франция, США и Великобритания назвали кадры из Мариуполя попыткой "распространить ложь через площадку ООН".

"Честно говоря, я был немного удивлен, когда нас обвинили, конечно, не в первый раз, в использовании ООН в качестве площадки для дезинформации. Сегодня мы не выступаем, мы просто даем слово людям, которые не понаслышке знают о том, что происходит на передовой и как они выжили. И кто совершал там зверства", - заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Гораздо внимательнее в Европе слушают Владимира Зеленского, повторяющего изо дня в день одну и ту же заученную речь с просьбой предоставить деньги и вооружение, а также ввести новые санкции против России. Выступая перед исландским парламентом, он призвал депутатов усилить давление на Кремль. А еще Зеленский записал видеоприглашение для немецкого канцлера Олафа Шольца:

"Я думаю, что господину Шольцу нужно приехать. Я приглашаю его - и делал это несколько раз - приехать в Украину. Самый мощный и умный политический шаг - это встретиться 9 мая в Киеве".

Ранее Шольц отказался приезжать в Киев до того, как там побывает президент ФРГ, вокруг фигуры которого на Украине разгорелся крупный скандал. Еще в апреле Франк-Вальтер Штайнмайер намеревался встретиться с Зеленским вместе с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Но приезд немецкого представителя в Киеве назвали нежелательным из-за якобы тесных связей немецкого президента с Россией.

За Штайнмайера вступился канцлер Шольц, после чего украинский посол в Германии Мельник назвал главу правительства ФРГ "обиженной ливерной колбасой". Тем временем открытое письмо к Шольцу и Штайнмайеру направили 20 немецких деятелей культуры. Они требуют воздержаться от разжигания межнациональной розни против русских и принять меры против подстрекательства и преступных инцидентов русофобского характера.

Примеры такого отношения есть и в Испании. Городок Ориуэла Коста. Беженец из Одессы брызнул из перцового баллончика в лицо своей начальнице - россиянке. Ранее он настраивал против нее своих украинских коллег и утверждал, что хочет разгромить кафе. Женщина обратилась в госпиталь, где зафиксировали побои, и намерена довести дело до суда.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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