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Красноярск накрыла пыльная буря

12:39
  • суббота
  • 07 мая 2022

Жителям советуют не выходить на улицу

Особый противопожарный режим объявлен уже в 47 субъектах Российской Федерации. Режим ЧС введён в Республике Хакасия, Курганской, Омской областях. В Красноярском крае ситуация осложняется пылевой бурей. Огонь не удаётся потушить из-за сильных порывов ветра. И уже есть пострадавшие.
В двух регионах России ввели режим ЧС из-за природных пожаров

В Красноярском крае три крупных пожара. Огонь распространился на площади пять тысяч квадратных метров. Горят 200 строений. Погибли 5 человек, двое из них — дети. Село Восточное готовят к эвакуации. В регионе ввели режим ЧС. В Красноярске нечем дышать. Город накрыла пыльная буря. Местным жителям советуют плотно закрывать окна и не выходить на улицу. Видимость на дорогах практически нулевая.

Особый противопожарный режим объявлен в 47 регионах. В Омске в   микрорайоне Новоалександровка огонь охватил более 20 частных домов. Погиб один человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность". А местные жители говорят, что причиной стал загоревшийся сухой камыш у водоема. Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на дома.

Сложная обстановка в Республике Хакасия. Едва пожарные успели потушить дачные постройки в пригороде Абакана, как вновь огонь охватил более 30 построек. В регионе сильный ветер. Пожарная обстановка обострилась. За сутки потушили 21 возгорание, половина из них возникли из-за пала сухой травы.

В Курганской области тоже не стихает ветер. В регионе - дефицит осадков, температура выше климатической номы. Огонь стремительно распространяется. И чтобы остановить огненную стихию, прибыло подкрепление: 100 пожарных десантников из Коми и Карелии. С полной экипировкой.

В огне трасса Екатеринбург - Курган. Лесной пожары разгораются в Иркутской и Тюменской областях. Разводить костры в лесах сейчас категорически запрещено.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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