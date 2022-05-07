Трогательные кадры: собака и ленивец стали лучшими друзьями

История произошла в Венесуэле

Трогательные кадры из Венесуэлы. Удивительная история дружбы между собакой и ленивцем. Дикое животное по кличке Чуви и бигль Севэн почти всё время проводят вместе.

Едят, играют, греются на солнышке - только вдвоём. Чуви очень привязан к своему товарищу - ведь тот помог ему восстановиться после тяжёлой травмы. Два года назад ленивца нашли в лесу. Он пострадал от удара током - коснулся линии электропередачи, которая проходила рядом с деревьями.

Зверь получил серьёзные ожоги, частично лишился когтей и был очень напуган. Ветеринары вылечили его раны и познакомили с биглем, чтобы помочь преодолеть последствия шока. С тех пор собака и ленивец стали лучшими друзьями. Разлучаться им не придётся. В дикую природу Чуви уже не выпустят - после травмы он не сможет там выжить, отмечает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"