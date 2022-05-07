ДНР: на "Азовстали" могут находиться иностранные старшие офицеры

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На заводе "Азовсталь" в Мариуполе, предположительно, находятся старшие офицеры из ряда западных стран, в том числе США, Франции и Великобритании. Об этом РИА Новости рассказал советник главы правительства ДНР Ян Гагин.

"Об этом заявляют и сами "азовцы" ("Азов" запрещен в России), и те, кто попал в плен, те, кто сдался в плен, сложил оружие, и гражданские лица, которые оттуда вышли", — сказал он.

Накануне Минобороны России сообщило об эвакуации 50 гражданских с "Азовстали". Освобожденных передали представителям ООН и Красного Креста для доставки в места временного размещения.

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