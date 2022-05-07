ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ДНР: на "Азовстали" могут находиться иностранные старшие офицеры

10:51
  • суббота
  • 07 мая 2022

Эту информацию подтвердили разные источники

На заводе "Азовсталь" в Мариуполе, предположительно, находятся старшие офицеры из ряда западных стран, в том числе США, Франции и Великобритании. Об этом РИА Новости рассказал советник главы правительства ДНР Ян Гагин.
Украинские военные снова обстреляли Донецк

"Об этом заявляют и сами "азовцы" ("Азов" запрещен в России), и те, кто попал в плен, те, кто сдался в плен, сложил оружие, и гражданские лица, которые оттуда вышли", — сказал он.

Накануне Минобороны России сообщило об эвакуации 50 гражданских с "Азовстали". Освобожденных передали представителям ООН и Красного Креста для доставки в места временного размещения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Мариуполь. Вид на завод "Азовсталь"
Мариуполь. Вид на завод "Азовсталь"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.