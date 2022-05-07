В Берлине предотвратили попытку теракта против российских журналистов

Посольство России направило ноту в МИД ФРГ

Посольство России в ФРГ в субботу сообщило о предотвращении "вероятной попытки террористического акта" в отношении российских журналистов и членов их семей.

Теракт планировался 6 мая. Как говорится в сообщении, которое опубликовала дипмиссия, окно одной из квартир жилого комплекса, принадлежащего России, было разбито брошенной со стороны улицы бутылкой.

"В ходе последовавшего осмотра участка был обнаружен спрятанный в нише дома подозрительный предмет, состоящий из крупной канистры, наполненной жидкостью, а также примотанных к ней скотчем пластиковой бутылки и газового баллона с подведенными проводами", - приводит ТАСС сообщение посольства.

Прибывшие на место инцидента саперы подтвердили, что предмет, предположительно, является самодельным взрывным устройством. По факту случившегося посольство России направило ноту в МИД ФРГ.

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